打擊綠能犯罪 東檢成立聯繫平台

東檢成立打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台，嚇阻不法份子及組織介入獲利。（東檢提供）

2023/05/12 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕政府大力推動綠能產業，大餅引發不法份子蠢動欲從中獲利，台東地檢署為遏止犯罪成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪聯繫平台」。東檢指出，全國檢察機關截至去年底共偵辦六十案，羈押十八人，起訴六十六人及緩起訴十七人，扣案近八千萬元。

衍生貪瀆等 有礙產業發展

跨域整合警、調、廉政機關及主管、事業機關，強化聯繫作業，共同推動打擊妨害綠能產業發展，東檢十日召開首次會議。檢察長柯宜汾表示，推動綠能產業發展是國內能源轉型重大關鍵，因利益龐大，遭不法犯罪者覬覦，進而衍生貪瀆、組織犯罪等不法情事，有礙綠能產業健全發展。

防勒索恐嚇 公權力應介入

高檢署花蓮檢察分署檢察長洪培根表示，「發展綠能產業」、「非核家園」是當前政府重要施政目標，在發展綠能產業過程中，希望加強公私部分、事業機關及執法機關之間橫向聯繫，除了保障人民合法權利外，也應留意有心人士為謀求個人不法利益情事，一旦發現此類情事，公權力便應適時介入，防範藉端勒索、恐嚇等事件發生，以達綠能產業永續發展的目標。

去年偵辦60案 羈押18人

東檢表示，檢察機關查緝綠能產業犯罪態樣，主要有公務員涉案貪污受賄協助地目變更、用地核准；民代利用職權杯葛預算、施壓公務員，以及黑道民間人士恐嚇業者分包工程、地主假借生計受影響或環境遭破壞向廠商詐取財物等，截至去年十二月卅日止，檢察機關因查緝綠能產業犯罪，總計已偵辦六十案，羈押十八人，起訴六十六人，緩起訴十七人，扣案七千八百八十七萬四百元、人民幣一萬七千六百元，日幣五十六萬六千元，扣押不動產十八筆，自動繳回兩千一百一十萬八千一百元。

鼓勵檢舉不法 最高千萬獎金

東檢呼籲相關綠能業者應依政府相關規定辦理，民眾若發現公務員或幫派等份子有不法介入，請踴躍檢舉遏阻不法，若查獲貪瀆犯罪，檢舉人最高可獲一千萬元獎金，身分絕對保密。

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