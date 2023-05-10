台東熱氣球嘉年華 6/30起連嗨60天

二○二三熱氣球嘉年華會於六月卅日在台東鹿野高台登場，縣長饒慶鈴（右）北上宣傳。（台東縣政府提供）

2023/05/10 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕「二○二三台灣國際熱氣球嘉年華」六月卅日在台東縣鹿野高台登場，縣長饒慶鈴北上宣傳。今年加碼擴大舉辦六十天，九場次光雕音樂會，無人機展演增加至三場次，活動期間將有Q版媽祖造型等超過五十顆國內外熱氣球接續升空，繫留體驗套票廿四日開放線上預約。

光雕音樂會9場次

國際熱氣球嘉年華邁入第十三年，為讓球迷在疫後更能提前規劃充裕的追球時間，今年活動時間再擴大，詢問度超高的光雕音樂會，今年規劃有九場次，其中七月一日開幕、七月廿日鹿野高台及八月廿八日閉幕場次將結合無人機展演，演出規模更從去年每場三百架次擴大到七百架次。

無人機展演3場次

另外，今年活動首度與LINE人氣貼圖明星「好想兔」、「啾啾妹」及「晴天P莉」合作，結合台東特色，在無人機展演、LINE貼圖與活動周邊商品中亮相，而剛製作完成的Q版媽祖造型熱氣球也在今年正式加入熱氣球團隊。

超過50顆熱氣球接續升空

交觀處表示，今年鹿野高台開、閉幕除了無人機展演外，表演部分將分別由知名藝人黃明志及炎亞綸壓軸演出，移地光雕音樂會除延續歷年經典場地三仙台、大坡池、太麻里曙光園區和知本溫泉區外，市區場則預計移師台東海濱公園，與大型公共藝術設施相互輝映。

繫留體驗 24日開放預約

熱氣球繫留體驗則將提供上午場（五點半至七點半）與下午場（五點至七點）兩時段，活動期間上午五點及下午四點開放現場購票，線上預約將分兩階段開賣，第一階段廿四日開放預約六、七月份場次，第二階段卅一日開放預約八月份場次。

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