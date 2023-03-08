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    建商欲合併巷道蓋大樓 居民反彈》東縣府洩個資 害陳情人被建商告

    台東市仁昌街住戶昨天到縣議會拉白布條，抗議縣府洩露他們的個資。（記者黃明堂攝）

    台東市仁昌街住戶昨天到縣議會拉白布條，抗議縣府洩露他們的個資。（記者黃明堂攝）

    2023/03/08 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市仁昌街一條存在卅八年的既有通道兼防火巷，遭建商申請合併蓋大樓，附近住戶通行受阻，縣府去年在住戶抗議後，緩發建照，但內部人員卻將連署人個資洩露，讓建商據以對住戶提告，住戶昨天控告縣府洩密，建設處長蔡勝雄表示，住戶名冊確實是內部人員提供，已由政風單位調查。

    本案已由政風單位調查

    仁昌街社區一九八六年興建，隔年居民陸續進駐，居民指當時建造時留有防火巷兼通道，建商卻未將產權移交給住戶，且都是住戶在使用及埋設管線，表示當時建商同意讓住戶當成既成道路使用，但巷道轉賣給新的建商之後，卻連同兩側房屋要拆除，準備蓋七層大樓。

    居民去年底抗議後，縣府發文給建商，要求先將原私設通道申請變更為空地，才能當成建築基地，變更的前提之一是須先獲得廿六戶同意，此建案至今尚未核發建築執照。

    不過，上個月開始，連署陳情的居民被建商提告妨害名譽，懷疑是縣府洩露陳情人名冊，昨天先到地檢署控告縣府，再到縣議會陳情。

    縣議員林參天昨質問建設處是否洩露名單？處長蔡勝雄坦言，的確是內部同仁作業時提供，已將本案移送政風處理。但他也強調建設處一定站在人民立場、公平處理任何事件，建設處也以地方住戶權益為重，至今尚未核發建照。

    林參天進一步要求縣府將被建商破壞的巷道鋪柏油回復通行，蔡勝雄說，這是私人土地，縣府無權逕自鋪柏油。

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