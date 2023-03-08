台東掩埋場成垃圾山 市民促去化

針對東市垃圾掩埋場起火燃燒，建農里長林金寶（右）難忍怒火，領軍遞交陳情書，議會秘書長吳慶榮（左）代表接收。（記者陳賢義攝）

2023/03/08 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市垃圾掩埋場二二八連假火燒七十小時，挾帶惡臭的濃煙造成空污及威脅居民健康，受害里民繼上週要求市公所賠償慰問金，昨再向縣議會遞交陳情書，強調焚化爐已試營運，相關單位應訂定掩埋場去化計畫，確保里民日常生活無虞。

火警空污發慰問金 仍難平息民怨

掩埋場上月廿六日凌晨疑因沼氣自燃延燒，燒了近七十小時才撲滅，竄天濃煙加上惡臭薰鼻，就連經過路人及汽、機車駕駛也掩鼻快閃。與掩埋場比鄰的建農里民組成自救會求償；市長陳銘風二日晚間前往建農里與受害居民面對面座談，席間達成依受害程度不同發放一千五百至兩千元慰問金共識，但仍難平息民怨，昨由建農里長林金寶領軍至議會遞交陳情書，議會秘書長吳慶榮代表接收，議長吳秀華力挺。

一再延用早已飽和 垃圾六千萬噸

林金寶表示，掩埋場原設計使用六年，但環保署二○○七年修法停止縣市興設，掩埋場就以各種名稱延用至今，早已飽和，演變成一座高約十二公尺的垃圾山，面積也由兩頃變成五公頃，掩埋及堆積垃圾量約六千萬噸。

焚化爐已試營運 要求訂去化計畫

他說，焚化爐已試營運，應加速啟用，且訂定掩埋場去化計畫。台東縣不只有建農里掩埋場，各鄉鎮均有設置，並因應火災發生數日，制訂防治沼氣相關作為，希望議員能關心民瘼。

市公所主任秘書溫忠仁表示，現囤積垃圾處理要花時間，非一夕間就能完成，期盼環保局逐年處理，有朝一日回復現地原貌。

環局允小區域開挖 陸續送焚化廠

環保局長郭建成表示，建農里垃圾掩埋於火災後，周圍堆置垃圾優先處理，待安全無慮後，開始執行小區域開挖及篩分垃圾，隨後陸續送進焚化廠。

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