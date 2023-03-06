台東婦女健康篩檢 有機會拿禮券

國際獅子會三○○Ｆ區昨天捐贈卑南鄉衛生所具四輪傳動功能醫療巡迴車。（記者黃明堂攝）

2023/03/06 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣衛生局今天起到十二日推出「三八婦女節女人妳最大，婦女健康篩檢一起來」健康篩檢加碼送活動，配合乳房Ｘ光攝影巡迴車，凡參加篩檢活動民眾，即可參加一次抽獎，有機會將禮券帶回家。

衛生局表示，台東死亡原因以癌症為最多，四十到五十九歲正值人生精華，是家庭經濟重要支柱，因此台東為全國首創將乳癌篩檢提前至四十歲開始，四十到四十四歲乳癌篩檢總共執行近三千三百案中，已發現九例乳癌確診案例，所幸早期發現，經治療後已痊癒，成功讓九個家庭免於癌症威脅。

衛生局說明，「三八婦女節 女人妳最大婦女健康篩檢一起來」為健康篩檢各鄉鎮市排定時程及地點：六日達仁鄉衛生所、八日太麻里鄉金崙活動中心、金崙天主堂、九日成功鎮衛生所、十日太麻里鄉三和活動中心、香蘭活動中心、十一日東河鄉都蘭活動中心、十二日台東市卡地布部落聚會所，歡迎大家篩檢，並提早預約。

衛生局說，政府補助卅歲以上女性每年免費子宮頸癌篩檢一次，四十歲以上女性每二年免費乳癌篩檢一次，四十到六十四歲不分男女，每三年免費成人健康檢查一次，定期作篩檢，才是正確態度。

獅友贈卑南衛所醫療巡迴車

另外，國際獅子會三○○Ｆ區昨天捐贈卑南鄉衛生所四輪傳動醫療巡迴車，可深入山區巡迴醫療及居家訪視送藥等。現有巡迴車曾有卡在溫泉村樂山泥濘道路經驗，經警察救助才脫困，台東在地獅友發起募捐，在國際獅子會基金會、台灣獅子會基金會及台東地區分會響應下共同捐贈。

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