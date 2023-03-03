台東掩埋場延燒 立委助居民求償

2023/03/03 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市垃圾掩埋場上月廿六日凌晨起火，猛烈火舌、濃煙伴隨惡臭沖天，火勢延燒七十小時後才覆土撲滅，居民怒氣全開，組自救會要求賠償，立委劉櫂豪聲援，將協助居民爭取最大權益。

市長︰研擬發放災戶慰問金

台東市垃圾掩埋場疑沼氣引發自燃，濃煙飄散，當地建農里民緊閉門窗，生活受影響，商家也被迫歇業，居民怒火隱忍近三日大爆發，組自救會要求賠償，前晚發起後續處置座談會，劉櫂豪前往關心，也感受到濃煙及惡臭。台東市長陳銘風將依里民座談共識，研議賠償方案，暫訂以家戶為單位發放慰問金。

「真的很臭，快不能呼吸了！」居民表示，掩埋場起火非首次，消防人員辛勞大家銘謝在心，但火燒事件一再發生，要求賠償只是暫息民怨，根絕肇因才是最終解決之道。

陳銘風表示，有關慰問金發放仍在研擬中，將視公所財政，分為三區，首區為直接受濃煙影響，影響較小次之，未受影則不給予慰問；至於掩埋場周遭農作，會派員查估受損狀況核予補儐。另有關回饋金部分，因回饋金均由建農里自行運用，公所從未干涉，若要動用須符合回饋金使用原則。

劉櫂豪表示，這段期間對周遭作物有輕重不一的影響受損，鄰近住戶需忍受濃煙及惡臭，身心健康均受影響；座談會中針對補償、在地環境監測與掩埋場遷移共同討論，將協助居民爭取最大權益，確保生活安全。

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