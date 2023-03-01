台東掩埋場延燒3天 民憂戴奧辛危害

行動監測車在建農里監測空品。（記者黃明堂攝）

2023/03/01 05:30

賴坤成質疑劇毒空氣傷害至深且鉅 主政者太輕忽

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市垃圾掩埋場到昨天已經延燒三日夜了，濃煙伴著強勁東北季風飄散建農社區，環保局長郭建成稱目前僅監測到懸浮微粒超標，但前市長賴坤成質疑垃圾燃燒產生戴奧辛恐擴散，危害人體，主政者太輕忽嚴重性。

掩埋場於二月廿六日凌晨一點疑因沼氣產生自燃，大量濃煙向南飄散，建農里三分之一籠罩在煙霧裡，昨天煙害緩解，範圍也縮小。

環局：煙害緩解 僅懸浮微粒超標

環保局向雲林縣借用一部移動式空品監測車，郭建成說，先前僅懸浮微粒超標，最高達四倍，昨天已恢復接近普通等級。

台東市前市長賴坤成指出，塑膠石化製品不完全燃燒所衍生出的戴奧辛等劇毒空氣，已經籠罩了三天三夜，對於人體、環境造成嚴重傷害，東北季風的下風坡是建農里的聚村，而且住民多是老弱婦孺，根本不知道這個毒害強烈，只能窩在家裡，任其傷害摧殘。

賴坤成表示，傳統垃圾衛生掩埋場都堆置了大量塑膠製品，不只懸浮微粒濃度超標，號稱「世紀之毒」戴奧辛等有毒性物質已長時間瀰漫，造成有形、無形的傷害至深且鉅，主政者太輕忽其嚴重性了，應立刻採取更積極、有效處置。

啟動灑水車 鄉親外出做好防護

環保局說，在火災發生後緊急支援一千兩百個N95、一萬個成人及八百五十個兒童口罩，供應建農里里民防護使用，昨起也出動灑水車至當地進行全面性灑水，降低懸浮微粒，最新資料顯示，目前懸浮微粒接近普通等級，但呼籲鄉親、尤其是呼吸道敏感族群，關好門窗，外出做好個人防護。

台東掩埋場持續飄散濃煙，環局稱僅懸浮微粒超標，賴坤成質疑戴奧辛擴散。（記者黃明堂攝）

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