台東市掩埋場大火 還要燒5天

台東市掩埋場前天凌晨火警，消防局及市公所以砂石掩埋法滅火。（記者黃明堂攝）

2023/02/28 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市垃圾掩埋場從前天凌晨燃燒兩天兩夜，濃煙貼地蔓延五公里，建農里三百多戶近千人生活在煙霧中，昨天向前來勘查的縣長饒慶鈴質問要燒到何時？相關官員答復還要五到七天才能完全撲滅。

濃煙蔓延五公里 近千居民炸鍋

垃圾場從前天凌晨被發現起火時，已大面積燃燒，隨著風勢蔓延，消防局估計垃圾場面積四．五公頃，約有三公頃燃燒，目前除了有近十輛消防車灌救，並由市公所雇用大砂石車到利嘉溪載運砂石掩埋，消防局長管建興表示，目前火勢已控制。

不過，燃燒垃圾的濃煙及臭味仍清楚可見，從垃圾場向南飄散進入社區，蔓延五公里遠，在豐源大橋上可見白色巨龍從垃圾場貼地往海邊方向，社區道路及台十一線省道都被濃煙籠罩。

饒慶鈴昨天早上到場視察，部分居民說這兩天根本睡不著，煙及臭味飄進屋內，關門窗已無法完全阻擋，因吸煙過久，已有頭痛頭暈等不適，饒慶鈴則說，市公所有提供濟化殿及知本活動中心安置受害民眾，居民如有不適，可以先去看醫生。但民眾則說，他們不願離開家裡，只要求趕快撲滅。

環保局長郭建成說，已向雲林縣調借行動監測車，在建農里監測污染指標，目前較明顯的污染值是懸浮微粒，濃度最高時監測到四倍超標。

由於垃圾場已多次大火，建農里民要求垃圾要全部挖出來送到焚化廠，台東市長陳銘風說，這是既定目標，但目前一天最多只能挖出五十噸送燒，當前則以滅火為要務。

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