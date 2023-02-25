東縣府規劃通勤月票 千元吃到飽

台東縣府規劃公共運輸月票，可搭鐵路及客運。 （記者黃明堂攝）

2023/02/25 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕針對行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」，台東縣府規劃通勤月票價格將在一千多元，可無限次不限里程，搭乘縣境鐵路及公路客運。對於遠程通勤者每月車資逾萬元，將大幅減輕負擔。確實價格還在評估中，實施時程大約在十月。

可搭客運、台鐵 無限次不限里程

目前台東境內通勤以學生居多，雖然有月票，但價格多為全票的七折到八折，負擔仍相當大。縣府規劃的月票方案，是根據全縣各區段的平均價格，制訂統一的月票價格，大約是三折到五折左右。

對遠程通勤者 將大幅減輕負擔

縣府交通及觀光發展處表示，台東地處偏遠南北狹長，如有居住相對偏遠地區或部落、每日需往返市中心就學或通勤長距離旅運的民眾，交通費往往是一大負擔。以台東市到最北端的長濱鄉樟原村，及台東市到最南端安朔國小來說，每月通勤二十二天，交通費超過一萬元，未來購買月票，只需一千多元就可以。

交觀處長江慧卿指出，縣府已準備將通勤月票所需經費及資料提送中央申請審核，初估通勤月票售價，將以交通部建議以每月平均每人搭乘大眾運輸支出費用的三至五成作為訂價參考，以每月大眾運輸無限次搭乘為規劃，對於通勤使用者而言將有極大優惠。

月票使用範圍包括火車、公路客運及普悠瑪客運，縣府也規劃建置TTGO多元運具媒合平台，未來也將評估納入通勤月票補助使用範圍，提供民眾以通勤月票媒合搭乘多元車輛，離島交通通勤需求也會納入計畫評估可行性。

交觀處說明，交通部此次推動「中央促進公共運輸使用方案」後，預計擴大相關經費編列約廿六億元，後續將視各縣市提報補助情形來調整補貼額度。

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