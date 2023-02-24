老農開舊車 卻連捐救護、救災車

台東老農李清亮前年捐救護車後，昨天再捐四輪驅動車供救災。（記者黃明堂攝）

2023/02/24 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕居住在東河鄉海岸山脈銅礦山區經營農場的七十五歲老歲李清亮前年大手筆捐出價值三百五十萬元的高級救護車，昨天再捐出價值八十萬元的四輪驅動貨車給消防局做為高山救災之用，他自己卻還開著車齡卅四年的老爺車。

在台東縣長饒慶鈴見證下，李清亮將「清亮二號」捐給消防局，由局長管建興代表接受。管建興說，這款四輪驅動小貨車將做為消防警備車之用，因車體小且四輪驅動馬力大，很適合在山區、溪間進行救災及運送物資之用。

李清亮說，自己從小就住在山上，很了解車子要夠力，才不會爬不上去。至於自己開的車雖然老舊，開習慣了，保養的很好，能用就繼續用，但救災現場很可能出現在險坡，車輛不能馬虎，一定要用最好，才更能搶救人命。

這不是李清亮第一次捐車輛給消防局，前年他大手筆花了三百五十萬元，捐高級救護車，命名為「清亮一號」。李清亮說，因為卅多年前在深山工作時，心臟突然不舒服，救護車及時趕來將他送醫急救，再轉送花蓮慈濟住院兩個多月才康復，從鬼門關走回來後，就發願要捐救護車，幫助更多人。

李清亮捐贈的四輪驅動車將配撥在關山消防分隊，和前年所捐贈的救護車「團聚」。

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