解決暑期缺工 台東補助工讀薪資

2023/02/23 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣逢暑期旺季各行業易出現缺工現象，縣府為協助解決人力需求，並供學子體驗職場，將補助各行各業共兩百五十個暑期工讀名額，提供本縣及外縣學子兩個月合計五萬二千八百元的薪資，為企業及民間團體培植生力軍。

台東縣府昨天向民間企業、民間團體說明，這項計畫將補助私部門及非營利組織，每名學生於私部門補助最低月薪資兩萬六千四百元的百分之八十，即雇主僅須負擔百分之廿，但須自負勞健保及勞退費用。對非營利組織全額補助最低薪資，且全額補助勞健保及勞退費用。縣長饒慶鈴說，預計提供兩百五十名額，不夠的話還能增加，請用人單位超前布署，招募社會新鮮人。

民政處說明，有意願的單位可以在三月起向縣府以線上及紙本提案，縣府將於四月審查，具職涯未來發展性及工作場域安全性者優先，於五月上旬公布審核通過的用人單位職缺。五月中旬到六月中旬學生線上投遞履歷，由用人單位進行面試，七月及八月上工，縣府會電話關懷或訪視。

代理教師領全年薪 東縣府跟進

另外，縣議員簡維國昨天指出，縣府教育處必須給代理教師全年薪資，否則將凍結教育處預算以促落實。教育處長林政宏表示，台東從下學年起將與全國各縣市同步實施代理教師全年給薪。

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