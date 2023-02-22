《台東》東錦百貨創辦人 80歲仍熱衷投資

龔武容曾創辦台東第一家百貨公司「東錦百貨」，八十歲的他仍熱衷投資賺錢。（記者黃明堂攝）

2023/02/22 05:30

記者黃明堂／專訪

八○年代台東大同路郵局對面曾開設了台東第一家，也是至今唯一的百貨公司「東錦百貨公司」，一年即大虧八千萬而結束營業。當年的創辦人龔武容今年八十歲了，看起來就是一般的歐吉桑，仍熱衷投資，是地方產業界傳奇人物。

昔日的東錦百貨公司已改營旅宿業，龔武容仍在此坐鎮，盤算著準備開家快炒店、還在籌劃經營大型農場。他現有的事業在台東、高雄擁有多家旅館、渡假村，還有養雞，只要有錢賺，他都會把握機會。

龔武容說，自己是嘉義人，父親是老師，早期收入不多。他農專畢業，在台塑上班十五年後決定捨棄平穩的收入，自已闖蕩一番，在高雄投入一百萬元積蓄買了廿五間透天厝預售屋，很快再轉賣，獲利一千萬元，再將錢投入養蝦，在知本租地開闢數十甲養蝦池。他說，養蝦是高獲利的行業，快速累積資本，又投入營建業，在台東蓋了很多房子，獲利投資再買土地、蓋房子，東錦百貨大樓就是他自己蓋的。

龔武容說，台東從來沒有真正的百貨公司，當年他夢想開家百貨公司，引進高檔專櫃，讓台東人不必到外地，也能逛百貨公司，於是蓋了地上九層的大樓，其中一到五樓做為百貨公司樓層，但因買氣不佳，隔年就收掉了。

雖然夢想曇花一現，卻也讓台東曾經有過百貨公司，在當今中老年人腦海留下一段回憶。

龔武容曾創辦台東第一家百貨公司「東錦百貨」。（記者黃明堂攝）

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