台東有機蜜露釋迦 打進賣場

被粉介殼蟲危害的鳳梨釋迦，表皮常見黑色印記。（記者黃明堂攝）

2023/02/22 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕釋迦最難解的病蟲害就是粉介殼蟲，只要它上身，表皮就變黑而失去賣相；台東大學理工學院輔導有機農民，將黑皮釋迦稱為「有機蜜露釋迦」，成功打進連鎖賣場通路，近日正式上架，希望能獲得消費者接受。

4戶獲東大農產品生態標章認證

東大表示，該校友善環境農漁產業推廣中心向農委會農糧署爭取有機釋迦行銷補助計畫，去年十一月通過「農產品生態標章」要點，鼓勵有機農民申請台東大學「農產品生態標章」，目前有詹明揚、李俊儀、賴正芳、林詔紅等四戶加入，由理工學院教授劉炯錫擔任計畫主持人，進行輔導。

劉炯錫帶領生命科學系學生前往調查，確認其果園普遍覆蓋綠色植物、草高超過卅公分；並有蚯蚓、昆蟲等生態組成的良好環境，可作為珍貴稀有台灣環頸雉覓食、躲藏及做窩育雛的良好棲息處，再送請生命科學系呂佩倫副教授審查通過，核定此四戶獲得東大農產品生態標章。

粉介殼蟲吸食 留黑色印記

根據台東農業改良場的研究，粉介殼蟲吸食果實表面的汁液後，會分泌甜甜的蜜露給螞蟻吃，螞蟻不但會保護牠們，還會幫牠播遷，加上牠可孤雌生殖，套袋後的果實表面，只要有肉眼看不太清楚的一小隻沒被清掉，就會無性繁殖出一個群落，因此有機栽培的釋迦，不太可能沒有牠棲息後留下的黑色印記。

表皮醜 果肉卻香甜Ｑ彈口感好

農民說，即使慣行栽培也無法百分百除掉粉介殼蟲，何況有機栽培，為了降低蟲害，他們會在掛果期以水沖洗再重新套袋，反覆數次，相當費工，但也無法達到果皮完全無瑕。不過，可以確定的是，雖然表皮很醜，果肉卻比慣行栽培香甜Ｑ彈，口感相當好。

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