228連假 台東「上、海、關」遊程搶客

池上鄉伯朗大道迷人的金黃稻田景觀，令遊客流連忘返。 （記者陳賢義攝）

2023/02/21 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕二二八連假將屆，台東縱谷三鄉鎮長偕日暉國際渡假村董事長鄭越才，串連池上鄉、海端鄉及關山鎮熱門景點，推出「上、海、關」遊程，大坡池國家濕地、伯朗大道及客家文化園區等任你遊，所到之處都是釋放工作壓力好所在，期盼藉由串連遊程，讓遊客玩得盡興，用心探索及體驗在地豐富的人文采風。

池上、海端、關山與日暉合作

池上鄉長林建宏、海端鄉長胡金至、關山鎮長彭成豐聯手拓展在地觀光，昨在日暉國際渡假村與鄭越才等人一起商討推動地方觀光，達成串聯三鄉鎮遊程景點的共識，且推薦五、三、二日及long stay不同停留天數遊程。

串聯景點 推薦不同天數遊程

三鄉鎮長及鄭越才表示，「上、海、關」遊程內容包括池上大坡池國家濕地，伯朗大道、池上台糖牧野風光等景觀，都是釋放工作壓力的好去處；南橫霧鹿吊橋、六口溫泉、利稻山莊也是熱門首選。

喜歡健走登山的朋友，可前往向陽步道、栗松溫泉、嘉明湖登山步道，吸取大自然的芬多精；喜歡到處走看的遊客，可到關山清水公園騎乘電動腳踏車、探訪延山水圳步道。

另外，米國學校吃大碗公飯、電光部落體驗阿美族文化，還可前往紅石林道健走，遠眺關山鎮市街與海岸山脈的雲瀑景緻，「山、海、關」三鄉景觀各具特色，引領遊客依停留天數細細品嘗。

日暉董事長鄭越才（右五）與關山鎮長彭成豐（右二）、海端鄉長胡金至（右三）及池上鄉長林建宏（右四）推動「上、海、關」遊程。（日暉國際渡假村提供）

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