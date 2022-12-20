公告土地現值 台東地王每坪近68萬元

台東縣明年公告土地現值評議通過，地王仍位於台東市光明路與正氣路口角地。（記者黃明堂攝）

2022/12/20 05:30

明年平均調漲1.28% 台東市正氣路與光明路口角地再度蟬聯地王

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣明年公告土地現值作業，已由地價暨標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值占一般正常交易價格為九○．四七%，全縣平均調漲一．二八%，地王由位於台東市正氣路與光明路口 角地再度蟬聯，從今年每平方公尺（○．三○二五坪）廿萬三千元調高為廿萬四千五百元，相當於每坪約六七．五八萬元；最低價在延平鄉鸞山段下野部落西側臨溪之土地，每平方公尺卅六元。

地政處：毗鄰區段地價差異不大

台東縣地政處指出，為使各鄉鎮市間及鄰縣地價平衡合理，縣府除召集花蓮縣及縣內各地政事務所就各所轄區毗鄰鄉鎮區段辦理地價平衡協調會，另外，各地政事務所地價人員也參加屏東縣政府及高雄市政府分別與台東縣政府辦理的毗鄰地價平衡協調會，經與各毗鄰縣市相互平衡協調後，毗鄰區段地價差異不大，都於容許合理範圍內。

地政處說明，今年地價動態受政府推行相關稅制及實價登錄二．○等政策後勢發酵影響，新成屋價格呈現較為緩漲趨勢，另外考量縣內新興重劃區土地之釋出提供適當供給量能，連帶中古屋及土地交易價格較為持平緩漲，又縣內持續推動發展觀光，知名連鎖超市引進日系櫃位進駐，帶動周邊區位外溢效應，吸引部分商家進駐，民眾有感幸福提升下，自住購屋族群進場需求動能仍有相當之顯著性，地價呈現微幅上漲情形。

評議結果依規定編製土地現值表將於明年元旦公告，民眾可於公告後親至縣內各地政事務所或縣政府地政處網站查詢。

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