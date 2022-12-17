春節疏運 台鐵21日零時開放訂票

疏運春節連續假期返鄉民眾，台鐵局自廿一日零時開放訂票。（記者陳賢義攝）

2022/12/17 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台鐵局春節連假車票廿一日零時開放訂票，台東火車站表示，自明年一月十八日至卅日止共計十三天，全線加開各級列車總計兩百八十七列次、加掛車廂一百四十四輛次，另於連假離峰時段一月十九日及一月廿八日加開樹林至台東紅眼列車兩班；立委劉櫂豪則針對二○二三年元旦爭取加開台北至台東兩往返共四航次的班機。

台東站表示，明年一月廿日至廿九日加開樹林至宜蘭到花蓮區間快車四十班，一月十九日至廿日及一月廿八日至廿九日加開八班東部幹線實名制自強號列車；一月十九日至廿九日加開南迴線列車廿二班；一月廿日至廿九日加開西部幹線七堵至高雄區間快車四十班。

台東站表示，廿一日零時起開放東部幹線一般對號列車（含宜蘭線、南迴線及跨線列車）訂票，廿二日零時起開放西部幹線一般對號列車訂票，皆可預訂至明年一月卅日的乘車票。另加開的八班東部幹線實名制自強號列車，於廿三日零時起至乘車前三日止優先開放國民身分證字號U或V開頭、今年八月一日以前設籍花蓮縣、台東縣的現住人口及上開兩者之配偶及直系血親一親等的民眾得以實名制方式預訂乘車票。花蓮及台東縣政府申請返鄉及返工專車共計開行六班，花蓮由花蓮縣政府另行宣佈票務相關事宜，台東部分由台鐵局代售，開放訂票期程將配合縣府另行公告。

劉櫂豪表示，華信因為機隊進場檢修，元旦期間由立榮航空增開一百八十四人座大機型因應，十二月卅日台北到台東B七—八七二五、台東至台北B七—八七二六及明年一月二日台北到台東B七—八七二七、台東至台北B七—八七二八，共計四航次，並於本月十五日開放訂位，後續春節疏運兩家航空公司正積極安排加班機。

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