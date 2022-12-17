照顧失智長者 台東樂智幸福家園揭牌

聖母醫院「樂智幸福家園」昨揭牌，是台東首家專責型失智症照護機構，內部房間潔淨又舒適。（記者陳賢義攝）

2022/12/17 05:30

先提供30人日照服務及夜間臨托 明年再提供18名失智長者收置

〔記者陳賢義／台東報導〕打造失智症長者幸福園區，落實在地老化，台東首家專責型失智症照護機構「樂智幸福家園」昨揭牌 ；縣衛生局表示，台東聖母醫院樂智家園附設小規模多機能長照機構，除可先行提供卅人的日間照顧服務及夜間臨托外，另預計於二○二三年四月再提供收置十八名長者的失智團體家屋。

縣府：長照服務涵蓋率近9成

縣府推動長者福利措施、強化長期照顧服務體系，協助爭取約七百六十萬元經費投入補助「樂智幸福家園」相關設備，台東縣長饒慶鈴獲邀參與揭牌。饒慶鈴表示，縣內目前使用長照服務約七千八百卅人，縣府持續強化長照及長者福利服務措施，如新建社福樂齡大樓、啟用池上鄉及成功鎮多元照顧中心，而太麻里鄉及延平鄉多元照顧中心也即將在明年啟用。另將在長濱鄉、大武鄉及關山鎮建置住宿式長照機構，長照服務涵蓋率高達百分之八十九．三四，達全台第三。

運用閒置空間 建置失智團體家屋

縣府表示，感謝聖母醫院一直本著「沒人做的，我們來做」的精神造福台東，將原本東區職訓中心的閒置空間整修成了一個充滿愛的幸福園地，除了設置失智團體家屋，也是台東首家提供純失智個案的日間照顧及小規模多機能服務機構，除了一般生活照顧，也加強失智症者現實導向、認知活動，並透過懷舊課程、營養餐食服務，建立規律生活，使失智症者情緒穩定，維持既有生活功能，降低家屬的照顧壓力。

衛生局表示，透過機構團隊成員合作，適性提供多元化、生活化課程服務，讓長者能夠在地安養、在地老化，過著享有尊嚴、溫馨的樂齡人生，也讓子女可以安心就業、就學，減輕家庭照顧的壓力。

聖母醫院「樂智幸福家園」昨揭牌（上圖），是台東首家專責型失智症照護機構。（記者陳賢義攝）

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