造好新台東 劉櫂豪推青年新創社宅

幫助年輕人實現夢想，民進黨台東縣長候選人、立委劉櫂豪推出青年新創社宅 1+1政見。 （記者陳賢義翻攝）

2022/10/17 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕造好新台東，民進黨台東縣長候選人、立委劉櫂豪推出「青年新創社宅一加一」政見，強調安居才會樂業，讓台東成為年輕人實現夢想的宜居好家園，也讓住宅與新創基地結合，年輕人可以在這個基地，共同工作、創業、學習，找到合作的夥伴，一起成長茁壯。

一加一 新創基地與青年社宅結合

劉櫂豪表示，台東近年來房價高漲，他十分關切高房價的居住問題，規劃社會住宅只租不賣，讓青年以能負擔的條件，找到適合居住的空間，除了安居，更要協助年輕人能發揮興趣所長，若當選新台東縣政府會以主動的態度，結合中央與地方的資源合作開發，興建青年新創社宅。

看好榮總分院、舊805醫院旁土地

目前規劃的土地包括台北榮民總院台東分院旁及舊八○五醫院附近公有土地，新創社宅一至二樓將設定成為新創基地，其餘樓層則規劃只租不售的青年社宅，推動居住、創業、共學共伴的平台。

劉櫂豪表示，在美國有車庫創業，我們也期待新創社宅能夠成為台東青年創業的起點，帶動區域發展，創造更多亮點。

劉櫂豪強調一直努力實現居住正義，立委任內爭取經費八億八千五百四十七萬元，實現由中央土地、中央出資、中央興建一百九十五戶的「海濱好室」社會住宅，已於近期動工，預計二○二五年四月完工。

劉櫂豪指出，反觀饒慶鈴在過去四年面對台東房價高漲，縣府主動推動社宅成績是零，饒慶鈴不做換他來做，新的台東縣府將積極推動社會住宅，增加青年新創社宅，我們一起來努力實現台東成為安居樂業、夢想實現的好地方。

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