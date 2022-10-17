為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    造好新台東 劉櫂豪推青年新創社宅

    幫助年輕人實現夢想，民進黨台東縣長候選人、立委劉櫂豪推出青年新創社宅 1+1政見。 （記者陳賢義翻攝）

    幫助年輕人實現夢想，民進黨台東縣長候選人、立委劉櫂豪推出青年新創社宅 1+1政見。 （記者陳賢義翻攝）

    2022/10/17 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕造好新台東，民進黨台東縣長候選人、立委劉櫂豪推出「青年新創社宅一加一」政見，強調安居才會樂業，讓台東成為年輕人實現夢想的宜居好家園，也讓住宅與新創基地結合，年輕人可以在這個基地，共同工作、創業、學習，找到合作的夥伴，一起成長茁壯。

    一加一 新創基地與青年社宅結合

    劉櫂豪表示，台東近年來房價高漲，他十分關切高房價的居住問題，規劃社會住宅只租不賣，讓青年以能負擔的條件，找到適合居住的空間，除了安居，更要協助年輕人能發揮興趣所長，若當選新台東縣政府會以主動的態度，結合中央與地方的資源合作開發，興建青年新創社宅。

    看好榮總分院、舊805醫院旁土地

    目前規劃的土地包括台北榮民總院台東分院旁及舊八○五醫院附近公有土地，新創社宅一至二樓將設定成為新創基地，其餘樓層則規劃只租不售的青年社宅，推動居住、創業、共學共伴的平台。

    劉櫂豪表示，在美國有車庫創業，我們也期待新創社宅能夠成為台東青年創業的起點，帶動區域發展，創造更多亮點。

    劉櫂豪強調一直努力實現居住正義，立委任內爭取經費八億八千五百四十七萬元，實現由中央土地、中央出資、中央興建一百九十五戶的「海濱好室」社會住宅，已於近期動工，預計二○二五年四月完工。

    劉櫂豪指出，反觀饒慶鈴在過去四年面對台東房價高漲，縣府主動推動社宅成績是零，饒慶鈴不做換他來做，新的台東縣府將積極推動社會住宅，增加青年新創社宅，我們一起來努力實現台東成為安居樂業、夢想實現的好地方。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺東縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播