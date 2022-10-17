台東光祭點亮知本 12作品很療癒

以燈點亮、用光串聯，光祭藝術家們的創意發想療癒心靈。 （記者陳賢義攝）

2022/10/17 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東光祭重磅出擊，前晚點亮知本溫泉，展期一個月；縣長饒慶鈴表示，台東光祭以「能量滿滿．在一起」為主題，十二組國內外藝術家用聲光藝術結合在地力量，希望在疫情之後療癒民眾的心。

台東光祭是東部首次聲光藝術節，一次滿足遊客泡溫泉、看最美星空、置身光影夢幻美地的三個願望。縣文化處表示，首屆「二○二二台東光祭」邀集國內外十二組藝術家及團隊於知本溫泉區現地創作，展區涵蓋露營區草坪、樹林，以及周邊溫泉路、知本圳步道等範圍。其中包括台東在地卑南族藝術家伊命．瑪法琉，以全新的創作「Ruma．家家有火」，訴說原住民族家庭生生不息的溫暖。

在知本生活逾廿年的「卡大地布媳婦」饒愛琴，則在歷史久遠的台灣海棗樹上，創造出「台灣海棗．能量連線」，讓觀者坐在樹下感受東部涼風的能量；另外，陳浚豪與打鬼工作室創作出近兩層樓高的巨大海螺，將東部清澈海洋帶到知本山谷中。

國際知名的法國聲光藝術團隊Groupe Laps到台東，以著名的「燈管人」元素及定格動畫般的趣味畫面，搭配此次主題，收集台東人的聲音，用作品訴說人們一起運動、玩樂的故事。而台灣藝術團隊「有用主張」、活躍國內各重要藝術活動的游文富、禹禹工作室、B群、大聲光電、陳怡潔、謝佑承等，分別在樹林間、草地上創作出令人驚艷的聲光藝術作品。

台東光祭知本展區將持續展出至十一月十三日止，部分溫泉業者也提供期間限定優惠，更規劃系列生態踏查、社區共創與藝術教育活動，相關訊息可查詢台東光祭臉書，官方網址：https://www.Taitunglightfestival.com，官方臉書：https://www.facebook.com/TaitungLightFestival/

陳浚豪與打鬼工作室創作近兩層樓高的巨大海螺，將東部清澈海洋帶到知本山中。（記者陳賢義攝）

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