強震橋損 劉櫂豪要求全面橋樑檢測

立委劉櫂豪昨天在立法院交通委員會質詢，要求公共工程會對全國橋樑檢測及耐震補強應做好監督把關。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/14 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕針對台東強震造成鐵路三座橋樑受損，其中秀姑巒溪橋仍在修復中，立委劉櫂豪昨天在立法院交通委員會質詢公共工程委員會主委吳澤成，要求對全國橋樑檢測及耐震補強應做好監督把關，才能確保用路安全。

劉建議定期追蹤並耐震補強

劉櫂豪指出，九一七及九一八強震，造成台東火車中斷，主要有三座鐵路橋樑受損，影響通行，在台鐵努力的搶修下，其中二座已完成補強恢復通行，目前僅剩秀姑巒溪橋尚在補強中，除此之外花東間尚有許多橋樑受損，工程會除了協助重建補強外，也應全面來做檢測，而台灣是地震頻繁發生的地區，因此平時也要督促各級機關做好全國橋樑的管理，定期檢測追蹤並耐震補強，以確保橋樑通行安全。

花東四橋重建 工程會允協助

吳澤成表示，目前花東間需要重建的四座橋樑已經完成計畫的審議，相關的經費也到位，會協助地方政府加速來辦理重建，也會督促各級單位針對此次強震造成橋樑結構的影響，作全面性的檢測及補強。

吳澤成強調，過去發生蘇澳大橋的事故後，已建置完成全國橋樑的管理系統，會依照相關規範督促各級機關作定期的橋樑檢測，維護橋樑安全，也會針對發生地震的區域再做加強檢測，確保公共工程的品質。

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