台東射馬干排水整治 農民盼盡快施工

2022/10/14 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東知本濕地主要水源的射馬干大排長年易生洪患，影響農作。台東縣府規劃「射馬干排水系統治理計畫」昨召開說明會，農民踴躍出席表達贊成，並盼盡快進入工程施作。

台東縣府建設處規劃射馬干排水系統治理計畫，規劃拓寬改善出海口以上四公里多的河道，並設水防道路。原規劃內容在出海口是照現狀蜿蜒排入知本濕地，但水利署審查委員有異議，因此重新擬定避開現有濕地，另在北岸保安林處開鑿廿公尺寬的河道，讓水直排入海。

建設處水利科長吳澤元說明，新方案降低生態衝擊，為避免濕地缺乏水源，也會擬訂分流入濕地的策略，盼達到治水兼顧生態。

受邀出席的農民都是土地將被局部徵收的地主，多數農民願意犧牲土地，解決自身土地的積水問題，也降低社區及道路淹水機率。農民發言要求縣府不要只是規劃，要趕快做，吳澤元則說，必須將修正計畫報水利署審查核定及公告後，縣府才能據以爭取經費，進入實質工程階段。不過，荒野協會台東分會出席人員認為計畫內容太籠統，無法正確判斷生態影響程度，盼有更詳細的內容。

建農里里長林金寶說，農民在乎的是有良好的排水，解決長年淹水之苦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法