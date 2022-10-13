改善東河泰源交通 劉櫂豪爭取3.84億

台東縣長參選人劉櫂豪（右）為泰源盆地改善道路，獲居民肯定。（記者黃明堂翻攝）

2022/10/13 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長參選人劉櫂豪主張新台東縣政府要建設東河鄉泰源地區洞內三村成為觀光農業文化廊道，協助行銷當地農特產，同時也向洞內的鄉親報告，經過多年努力，改善台廿三線的道路安全，提供一條安全回家的路。

台廿三線泰源幽谷邊坡施作隧道

劉櫂豪昨天針對東河鄉泰源地區製作「劉櫂豪給洞內三村一條安全回家的路」競選文宣。劉櫂豪指出，台廿三線是洞內三村主要對外聯絡道路，但是過去在泰源幽谷附近邊坡，因地質敏感經常崩落，造成行車安全以及道路中斷，劉櫂豪積極督促公路總局研擬徹底解決方案，爭取三點五億元施作兩百卅公尺隧道，改善行車安全。同時針對台廿三線及台十一線路口動線不佳，也爭取三千四百萬元改善，已於去年十二月完工。

改善台廿三、台十一線路口動線

劉櫂豪說明，過去村民反映洞內的農路、自來水改善等問題，他也爭取水保局補助三八六七萬元，改善各村農路，提升用路安全及產業發展，爭取九百萬改善中興地區自來水設施，協助爭取台東文建站建置，今年八月泰源增設阿奚露艾文健站。

推動台廿三線觀光農業文化廊道

劉櫂豪說，台廿三線是洞內三村的經濟命脈，他在立委任內積極爭取公路總局三點八四億元改善道路交通安全，且勤走基層了解地方發展的需求，承諾當選縣長後，新台東縣政府將推動台廿三線成為觀光農業文化廊道，整合洞內三村農特產資源及當地農村、部落文化，成為休閒農業觀光的好去處，促進洞內的發展。

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