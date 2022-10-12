劉櫂豪競總週日成立 蔡賴將站台

台東縣長參選人劉櫂豪「造好新台東基地」競選總部設在大同路，將於十六日於南京路舉辦成立及造勢大會。（記者黃明堂攝）

2022/10/12 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長參選人劉櫂豪將在本週日下午兩點半在台東市南京路廣場舉辦競總成立暨造勢動員大會，邀請蔡英文總統、賴清德副總統等人助講，劉櫂豪邀請大家一起來加油，宣示新台東戰隊全壘打，一起造好新台東！

五大面向施政主軸 宣示一起造好新台東

劉櫂豪說明，造好新台東，他主張新台東縣政府要以「造好宜居城市」、「造好文化深耕」、「造好品牌農業」、「造好青創就業」、「造好原鄉永續」，五大面向為施政主軸，來打造台東成為適合悠然生活的美好家園。

劉櫂豪說，擔任立委以來，爭取台東重大交通建設，二○一九年南迴公路拓寬通車，二○二○年南迴鐵路電氣化通車，爭取台九線縱谷段拓寬今年初動工，爭取花東鐵路全線雙軌化今年底動工，劉櫂豪中央歷練、深耕台東，十年立委全力爭取台東各項資源，走遍每個鄉鎮市角落，了解基層及民眾需求，劉櫂豪一定會是一個好縣長，能夠帶領台東繼續進步，成為適合宜居的好家園。

中央歷練、深耕台東 要帶領台東更進步

劉櫂豪競選總部成立造勢大會，除了正副總統，還有原民會主委夷將、農委會主委陳吉仲、立委羅致政及莊瑞雄等人助講。劉櫂豪說，許多鄉親都踴躍表示要一起來參加，他邀請來自台東市、市郊、東海岸、縱谷、南迴地區的鄉親都一起來共襄盛舉，讓台東的未來更進步、更繁榮。

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