富岡港風雨走廊 才搭五天強風吹翻

富岡港登船處臨時風雨走廊，國慶日不敵強勁東北季風被吹翻，台東縣府遭批浪費公帑。（記者陳賢義攝）

2022/10/12 05:30

劉櫂豪陣營批縣府 事前未做好評估

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府於富岡港登船處搭設臨時風雨走廊，甫完成短短五天，國慶當日不敵強勁東北季風被吹毀，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪服務處批縣府選搭時機錯誤，事前評估不足；縣府表示，國慶連假首日下豪雨，臨時風雨走廊確實發揮效用，未料十日東北季風南下，陣風達到九至十一級，當日已要求廠商撤除遭吹翻的帳篷。

劉櫂豪服務處表示，台東每年東北季風都會造成強風吹襲，縣府選擇在東北季風季節做防曬雨遮，理應事先做好評估，強化防曬雨遮結構，尤其施工階段，台東就持續吹襲東北季風，這不是突然發生的狀況，顯然是事前評估不足。其次，台東暑期遊客更多，而且氣溫更高，才是需要防曬雨遮的時機點，縣政推動不分大小事都應該用心，否則就如被吹散的防曬雨遮，非但浪費公帑，而且有危險之虞。

縣府：施工期間臨時搭設 已撤除

縣府表示，為改善富岡港交通碼頭候船動線，農業局選擇於淡季期間，進行改善工程，但因為碼頭須維持上下客使用，廠商因而採取半半施工方式，第一期先施作原遮陽棚部分，第二期再換另一區輪流施工，所以將原遮陽棚工區以施工圍籬圍設，保持乘客及施工安全；但因此工法將使乘客暫無遮陽（雨）棚候船，經會勘後，決暫時租用阿里山帳篷設置臨時風雨走廊。

縣府表示，連假第一天下豪雨，臨時風雨走廊確實發揮效用，讓居民候船免受淋雨之苦，因預計廿日該工區即完工，屆時帳篷也會撤除，未料十日東北季風南下，下午船班皆取消，且發佈強風特報，陣風達到九至十一級，導致部分帳篷遭吹翻，縣府當日就要求廠商撤除。

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