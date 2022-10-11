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    蓋社宅、助創業 劉櫂豪端青年政見

    民進黨台東縣長參選人劉櫂豪接連端出青創政見，為年輕人打造創業、圓夢的好所在。（記者陳賢義攝）

    民進黨台東縣長參選人劉櫂豪接連端出青創政見，為年輕人打造創業、圓夢的好所在。（記者陳賢義攝）

    2022/10/11 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕打造台東成為青年創業、實現夢想的好地方，民進黨台東縣長參選人劉櫂豪接連端出三大青年政策文宣、「青年政策一加一」等政見，盼造好年輕的台東，讓台東再度充滿活力、熱情與青年的創意。

    劉︰盼更多年輕人返鄉打拚

    劉櫂豪以一名經營咖啡店的好友為例，他說好友最近從高雄回到台東，圓夢開了一間充滿設計感的咖啡店，好友先前特地到外縣市學習立體拉花、甜點製作，是台東第一間擁有立體拉花的咖啡店。他很高興好友不僅夢想成真，還為台東注入新的創意與能量，他要打造台東成為青年創業、實現夢想的好地方，讓更多的年輕人一樣能回到家鄉努力打拚。

    當選成立青年局 助成家就業

    劉櫂豪針對青年就業與返鄉提出三大政見，包括「成立青年局」、「興建新創青年社宅」、「提供兩百名暑期工讀」。他說，新台東縣政府將成立專責的青年局，以實際行動重視青年議題，編列經費與人力，公開遴選局長，協助青年在台東實現夢想，致力協助青年面對就業、住屋、成家、育兒、創業等問題。

    興建新創基地加青年社宅

    另還提出興建新創基地加青年社宅，扮演主動積極角色與中央共同開發，將一至二樓層設定成青年新創基地，提供共同辦公、討論、學習活動的空間，其餘樓層則規劃為只租不售的青年社宅，幫助青年解決居住問題。

    至於「青年政策一加一」起頭的一，是與年輕人一起打拚，建立創業發展平台新創基地，接續的加一，是照顧年輕人基本居住的需要，提供年輕人負擔得起的青年社宅。劉櫂豪表示，他率領的新縣府會主動積極與中央共同開發，規劃在台北榮民總醫院台東分院旁近五千平方公尺公有地，或八○五醫院舊址近八千平方公尺公有地，或其他縣有地，結合中央資源，共同開發興建。

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