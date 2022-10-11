玉里往返台東接送 明起上線

「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案國慶試營運，台東縣長饒慶鈴到場了解。 （記者陳賢義攝）

2022/10/11 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕九一八強震造成花蓮玉里到富里鐵路中斷，搭火車乘客必須轉乘公車再接火車接駁，台東縣政府昨試行「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，提供台東轉運站與玉里火車站各一趟次接駁，首發約有八十人預約體驗，專案正式上線預計十二日公告，十四日啟動。

TTGO專案由「縱谷聯隊」車隊高調度服務，昨國慶日首發體驗。台東縣長饒慶鈴表示，台鐵持續搶修花東線玉里富里段，預計明年一月中才會通車，交觀處在幾天之內就爭取到國發會及公路總局的經費，並協調民間車隊投入，希望減少鄉親及遊客的不便。

縱谷聯隊車隊指揮官洪嘉榕表示，九一八地震後看到台東運能不足、遊客不便，車隊青年都很願意投入災後復原的短期任務。

在宜蘭當兵的小陳說，之前從宜蘭回台東約三小時，現在必須從玉里轉接駁車到富里、再接區間車回家，單趟要五、六個小時，還要擔心火車誤點、搭不上接駁車，幸好有TTGO接送服務。

縣府表示，十二日將正式推出「TTGO花東溫馨接送預約媒合服務」專案，將針對車資進行補貼、民眾固定收費，乘客須在搭乘日兩天前完成線上預約，並採媒合共乘方式，遊客、台東縣民都可預約搭乘。

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