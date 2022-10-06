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    首頁　>　臺東縣

    劉櫂豪批饒慶鈴 青年政績喊口號

    2022/10/06 05:30

    三年來漂離台東 遷出人口二千多人 青年發展委員會僅建議權

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長參選人饒慶鈴昨發表青年政績，強調縣府這四年來輔導青年創業、發展產業吸引青年返鄉或東漂的成果。但對手劉櫂豪批饒標榜的東漂，其實是漂離台東。

    饒指輔導青年創業、青年返鄉

    饒慶鈴細數四年來持續推動扶植的青年政策，活絡地方產業發展，創造了工作機會。因應台東的長照需求，台東擁有全國最優的文健站，原民處與台東大學照服員專班合作，今年已有六位學生，畢業即投入文健站服務；在協助青年創業方面，過去四年輔導一七五家一站式產業業者，其中青年創業佔六成；地方創生台東隊共十五個創生團隊，吸引東漂百位青年。

    饒慶鈴說明，台東有三分之一原住民人口，她原住民青年政績也很精彩，部落食尚輔導廿三間原民店家，青年比例達六成五。

    饒慶鈴提到，競爭對手提出設立「青年局」。但台東縣政府受限於地方行政機關組織準則，若要成立青年局，勢必裁撤或整併局處，應該要提出具體可行的方案及青年政策，而非淪為口號。

    劉櫂豪指出，台東縣民給饒縣長四年機會推動台東的進步，但是看到的是只會喊口號的縣長，尤其饒縣長標榜的東漂，其實是漂離台東，三年來遷出人口均大於遷入，合計減少二五七四人。

    劉櫂豪說，饒慶鈴縣長任期將屆，才想到要設立非正式機關的青年發展委員會，但攤開規章內容，只有建議權的青年委員開會發言要保密，沒有專責執行人員和經費，每半年開一次會，決議事項也只能作為縣府官員參考，顯現非常不重視青年議題。

    劉強調提三大策略 助青年圓夢

    劉櫂豪針對青年就業與返鄉，提出成立青年局、興建新創青年社宅、提供兩百名暑期工讀三大策略，協助青年在台東實現夢想，致力協助青年面對就業、住屋、成家、育兒、創業等問題。

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