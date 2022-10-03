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    首頁　>　臺東縣

    台東流感疫苗1日開打 接種踴躍

    2022/10/03 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣公費流感疫苗一日開打，首日接種情況相當踴躍，上半天共接種一千六百劑，衛生局呼籲符合資格而未完成施打公費疫苗的民眾儘快完成接種，不但可在流感疫情達高峰前能獲得足夠保護力，也可防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊。

    衛生局表示，全縣流感接種合約院所共四十五間合約院所，前天第一階段施打首日雖為星期六，但各鄉鎮市衛生所仍開設假日接種場次，另有十四間合約院所也提供接種，接種流感疫苗是預防流感重症有效的方法，對重症保護力可達百分之八十二，籲符合第一階段公費接種對象踴躍前往。

    衛生局表示，今年度公費流感疫苗分二階段，第一階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、六十五歲以上長者、安養、養護、長期照顧（服務）等機構的受照顧者及所屬工作人員、滿六個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病的高風險慢性病人、BMI≧卅者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職、五專一至三年級學生、六個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等十一類；第二階段於十一月一日開打，對象為五十至六十四歲無高風險慢性病成人。

    衛生局提醒前往接種民眾記得攜帶健保卡，如為兒童應加帶健康手冊。衛生局表示，流感疫苗可以和其他疫苗同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。

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