「鼎東」走入歷史 「東台灣客運」上路

「鼎東客運」走入歷史，正式更名為「東台灣客運」。（記者陳賢義攝）

2022/08/02 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕鼎東客運吹熄燈號，正式更名為「東台灣客運」及恢復原名「興東客運」，昨舉辦更名揭牌儀式，台東縣長饒慶鈴為首發幸福專車廣播發車。饒慶鈴表示，鼎東客運服務台東縣民五十年了，期望未來持續與東台灣客運相輔相成，讓未來台東的公共運輸越來越完善。

鼎東客運前身原為「安榮客運」及「興東客運」，四十六年前為爭營運路權及方便管理，經台灣省政府交通處指示合併，一九七六年成立鼎東客運，但內部仍各自經營，且經營策略各有不同。由於兩家客運分別持有公司各半股份，對於彼此既無監督權利，卻又必須為彼此承擔責任，遇重大議題或爭取承辦標案不一定同調，可能因此擱置或維持現狀，對經營徒增不可控制風險，因此，山線第二代負責人施孟宏二○一四年第一次正式遞交分割申請，病故後由妻子王欽鈴及兒子施凱嚴、施建州接棒努力，歷經八年、三次申請，終於在今年二月獲公路總局核准分割案。

饒慶鈴表示，由於台東縣南北狹長，縣民日常交通都靠鼎東客運串聯起來，不管是接送學生上下課、採買購物，以及台東觀光路線的「台灣好行」，都要感謝鼎東客運的付出。此外，也必須感謝公路總局每年補助公路客運的營運虧損，讓台東人也能享有便利交通服務。

東台灣客運表示，一直以來，鼎東客運山線營運區致力經營轉型，試圖在地區運輸持續注入新思維，陸續推出「愛池稻」、「溫森好」等旅遊路線。分割後的「東台灣汽車客運」將秉持過往與旗下的「東台灣遊覽車客運」及「東台灣旅行社」攜手合作，繼續為台東提供優質的客車運輸服務。

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