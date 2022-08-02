船錨壓珊瑚礁 民進黨批台東縣府失職

石朗保護區珊瑚礁因施工遭破壞，民進黨台東縣黨部批判縣府未盡監督責任。 （俞明宏提供）

2022/08/02 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東綠島潛水勝地石朗保護區，近日接連發生進行港口修復工程的工程船錨鍊破壞珊瑚礁事件，民進黨台東縣黨部指責台東縣政府未盡監督責任，不當施工破壞綠島珊瑚礁生態，漠視導致綠島海洋生態浩劫。縣黨部主委簡維國表示，縣府在規劃階段就應調查清楚施工水域的珊瑚生態分布狀況，施工中依規定嚴格監督，假使真的發生生態破壞，更應立即調查處理，當罰則罰、當改則改。

縣黨部指綠島珊瑚礁遭破壞

縣黨部表示，日前黨部收到綠島民眾來訊指稱，當地珊瑚礁生態被南寮漁港災修工程的施工工程船嚴重破壞，不知是因設計不當、還是廠商貪圖工程作業方便，不當地將工程船使用的錨、巨型鐵鏈等重壓在珊瑚礁上，導致多處上百年的珊瑚生態慘遭破壞。

主委簡維國表示，綠島珍貴的珊瑚礁生態是大自然留給我們的重要財產，應該要好好保存與維護，從長期在綠島擔任教練的俞明宏臉書可得知，去年起工程開始後，造成的生態破壞相當嚴重，不只有大量泥砂淹沒珊瑚，現在更有沉重器具導致多處大量的珊瑚被折斷、破壞，但從未聽聞縣府有任何保護作為，黨部嚴厲譴責縣府沒有替台東好好保護好自然環境，讓約有四個足球場大小的千年珊瑚生態一次破壞殆盡，令台東人心痛。

縣府將開說明會檢討、解決

台東縣政府表示，縣府與綠島民眾立場一致，已指示農業處用最嚴謹方式處理，未來也會請海巡單位詳加戒護，且要求廠商應提出更周延的施工方式，並向當地及相關單位說明後才准許復工，對於該船機也列入管制對象，不得擅自進出該區域。農業處長許家豪則表示，已排定四日在綠島召開說明會，邀請公所、在地潛水業者及居民、文史及生態工作者參加，提出相關檢討措施和解決方案，並要求廠商負起生態復育責任。

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