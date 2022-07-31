台東縣長選舉 看板拚口號 劉櫂豪造好新台東 饒慶鈴綻放台東藍

競選連任的台東縣長饒慶鈴看板強調「綻放台東藍」。（記者黃明堂攝）

2022/07/31 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長選舉藍綠對決，兩位參選人均已在街頭豎立看板，競爭連任的國民黨饒慶鈴主題是「綻放台東藍」，民進黨劉櫂豪則以名字諧音喊出「造好新台東」口號。

劉櫂豪指出，第一波呈現的兩組不同形象，以西裝展現專業與理性、有魄力的形象；另一組看板走親民路線，和藹的笑容以及時下年輕人最愛比的「愛心」手勢，展現出劉櫂豪以愛來造好台東，強調要用愛來治理這個城市的用心。

劉：打破舊框架 建設新台東

劉櫂豪指出，看板文字的主軸「造好新台東」，運用同音字有「櫂豪新台東」的意思，而「造好」也是一個動詞，有打造、做好、建設的意涵。國民黨長期壟斷台東政治的舊有政治框架，台東的未來需要用「新台東」來打破，讓台東的建設與發展才能加速。

饒慶鈴指出，她四年前提出「台東，不只是台東」的願景藍圖之後，由外而內、逐步規劃台東成為世界一流的城市。四年來珍惜台東、打從心底愛上台東的人越來越多，而「台東」這個城市也走出了不同於台灣其他地方，屬於自己的一條路。

她說，開放、整合、創新三個方程式，不僅已擦亮台東品牌、並且深化台東真、善、美的價值。台東不再複製西部縣市的發展模式，也不再追求一百萬人來一次的數字，而是追求一萬人來一百次的黏著度，確定了自我風格和品味。

饒：讓台東更好 躍上世界舞台

饒慶鈴表示，施政實體成果展現在近來青年返鄉、商業設立登記、旅館民宿房間數、民間存款的屢創新高。當台東不只是台東之後，懇請鄉親再一次給她支持與肯定，她有信心讓台東變得更好，讓這朵深山百合花，「綻放台東藍」在世界舞台。

劉櫂豪競選台東縣長看板以「造好新台東」為口號。（記者黃明堂攝）

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