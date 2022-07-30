肉桂樹噴水一週 東河漁民稱神奇

「尿尿肉桂樹」樹幹小洞不停噴出水柱，令人嘖嘖稱奇。（民眾提供）

2022/07/30 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕家住台東縣東河鄉新蘭漁港七十二歲的老漁民蕭坤誠，在住家前院種了幾株肉桂樹，其中一株樹幹莫名噴水近一週，水量忽大忽小，整日不停歇，妻子意外發現告知，蕭老還半信半疑，親眼目睹直呼神奇，一輩子都不曾見過這種奇觀，有專業的水電師傅聞奇而至，找了老半天也無法釋疑，只能說真的很神奇。

蕭坤誠說，這株肉桂樹種了十五年，外觀看似無奇，細瞧樹根往上約卅公分處，樹幹上有個小洞一個星期以來不停地噴出水柱，老婆見飼養的貓咪常跑到樹下喝水，意外發現這個奇觀，左右鄰居和附近民宿住客聽聞，都好奇跑來觀看。

有人質疑會不會是地下水層擠壓造成，但蕭老說住家靠近海邊，地下全是砂礫層，且沒有地下水，也有人看了一旁山泉水水龍頭，推測可能是水管破裂，但仔細檢查水管並未破裂漏水，肉桂樹週邊也沒有積水現象，加上半個月來都沒下過雨，會不斷出水，令人嘖嘖稱奇；兩名市區水電老師傅聞風前來查探，檢查了老半天均未發現怪異處，只能說沒輒。

在附近開咖啡廳業者曾鈺翔手捧接住肉桂樹噴水試飲後表示，沒有鹹味是淡水，再拿出市面逆滲透檢測儀器，礦物質檢測值達兩百四十多，指易導電且雜質多，與逆滲透水質檢測值差距大。

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