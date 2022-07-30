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    萬人伴6熱氣球 太麻里迎曙光

    太麻里熱氣球光雕音樂會昨晨療癒登場。（記者陳賢義攝）

    太麻里熱氣球光雕音樂會昨晨療癒登場。（記者陳賢義攝）

    2022/07/30 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕「二○二二台灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球光雕音樂會第五場，昨晨在「日昇之鄉」太麻里鄉海灘登場，由於是今年迎曙光音樂會的最後場次，天還未亮就有萬名遊客湧入「千禧曙光紀念園區」，與首次參與光雕曙光場的Hello Kitty球等六顆熱氣球，一同在太平洋畔迎接第一道曙光，並在美麗的沙灘、綿延的海岸旁欣賞光雕秀及音樂會。

    迎曙光音樂會最後場次

    台東縣政府表示，「太麻里」排灣族語「Tjavualji」意思是「太陽升起的地方」，不僅每日迎接台灣清晨第一道曙光，也是能將東海岸美景盡收眼底的絕佳景點。太麻里熱氣球光雕音樂會於清晨四點登場，首先由台東在地「赤族樂團」溫暖開場，隨著曙光從海平面逐漸升起，一顆顆熱氣球也在眾人歡呼聲中逐漸飽滿起來，可愛的Hello Kitty球、喔熊球、熊讚球、彩虹球、曙光球及來自日本的養樂多球共六顆熱氣球，在晨曦中帶來精采光雕秀，最後在「Savakan樂團」的天籟原聲開啟嶄新的一天。

    8/5熱氣球光雕結合無人機

    縣府交觀處表示，鹿野高台連日好天氣，前往欣賞及參觀熱氣球的人潮不斷，目前熱氣球嘉年華參與總人數已突破七十萬人次，今年度活動已進入後半段，廣受好評的熱氣球光雕音樂會僅剩八月五日晚間在台東縣立體育場、八月十五日鹿野高台閉幕等兩場次。其中，體育場的音樂會將是全台首度以熱氣球光雕結合無人機聯合展演，請大家拭目以待，呼籲民眾各個光雕場次追好追滿，今年夏天還沒欣賞到熱氣球的球迷可得把握最後機會。

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