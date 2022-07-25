油切紅烏龍冷泡飲 鹿野農會推好茶

鹿野農會不計成本以比賽茶作冷泡茶飲，強勢推出「油切紅烏龍」冷泡飲。（記者陳賢義攝）

2022/07/25 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東鹿野地區近年來強推「紅烏龍」，沖泡後呈現出的紅色茶湯滋味香醇回甘，成功的在台灣本土茶市場掙下一席之地，由於紅烏龍冷、熱泡皆具特色，鹿野地區農會不計成本，以「比賽茶」強勢推出「油切紅烏龍」冷泡飲，冰涼止渴，消暑聖品廣受青睞。

肥胖成惡夢，如何保持苗條和健碩的身材，許多人都十分「斤斤計較」，市售標榜「油切」或「茶花」的健體飲料相繼推出，均指稱不易形成體脂肪，且有除油等健體效果。鹿野「紅烏龍」以冷泡凸顯甘醇及喉韻的特色，鹿野地區農會看準商機推出「油切紅烏龍」，溫潤滑順的口感深獲年輕世代和注重體態的族群喜愛，也為紅烏龍打出另片市場。

鹿野茶農李文貴表示，研究發現喝茶可以幫助身體的代謝、促進脂肪氧化、抑制脂肪的堆積等。紅烏龍的特色在於有紅茶的茶湯水色又兼具烏龍茶的甘醇滋味。製茶過程採取重發酵、重烘焙使得茶葉可以久藏，而本身茶質厚重具有熟果的香氣、耐泡又甘醇做為冷飲使用並不失其風味。

鹿野地區農會主任陳靜怡則表示，油切紅烏龍結合時下健體飲品的「油切」概念，加上是以產地特色品種紅烏龍茶做為主體，而且油切紅烏龍還是以台東縣特色茶分級評鑑比賽獲「優良獎」的茶葉所製成，包括無熱量、糖分、脂肪等不用擔心飲後體態會造成影響。

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