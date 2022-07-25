手作多肉植物 高齡學生也療癒

長者透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等感官體驗，完成多肉植物組合盆栽作品。（台東農改場提供）

2022/07/25 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕發展具有地方特色的綠色照顧，營造友善高齡生活環境，農委會台東區農業改良場與長濱鄉農會合作推動農業整合諮詢體系計畫，七月間一連舉辦四場「綠色照顧—多肉植物組合盆栽入門及進階班研習」，吸引五十名長者來取經，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等感官體驗，完成多肉植物組合盆栽作品，好療癒。

台東場場長陳信言表示，農委會所推動的綠色照顧政策是以健康促進為核心，發展綠飲食、綠療育及綠照顧三大主軸，其中綠療育是各試驗改良場很好切入的領域，臺東場自去年到今年均以多肉植物做為規劃綠療育課程的素材，因多肉植物的葉片外型非常豐滿且小巧可愛，長者在每日照顧的過程中，透過視覺、聽覺、嗅覺、觸覺等感官體驗，可達到舒壓的效果，對生活有新的期待與希望，也透過課程學習走入人群，營造友善高齡生活環境。

此次課程入門班包含「認識多肉植物組合盆栽與手作體驗」、「多肉植物組合盆栽照顧技巧與手作體驗」等內容；進階班則包含「立式多肉植物組合盆栽與手作體驗」、「立式多肉植物組合盆栽照顧技巧與手作體驗」等內容，介紹多肉植物的特性、品種、病害及如何栽培管理，並提供盆栽及製作掛立式花圈等體驗操作，參與長者都給予正面肯定。

七十餘歲的陳阿嬤說，課堂上老師都會特別針對如何照顧多肉植物做詳細解說，並且提醒需注意的重點與技巧，「同學」們都認為多肉植物不僅能美化環境，使心情愉悅，也能與身邊的人分享樂趣，增進人際互動。近八十歲的林阿公則說，多肉植物手作課程讓他體會到的不僅是種植的快樂，也是最新奇、最溫暖的回憶。

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