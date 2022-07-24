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    推東海岸觀光 前瞻補助改造成功小鎮

    海環教室引領遊客進一步感受成功小鎮的獨特魅力。（記者陳賢義攝）

    海環教室引領遊客進一步感受成功小鎮的獨特魅力。（記者陳賢義攝）

    2022/07/24 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處（簡稱東管處）為營造更優質的台十一線中段旅遊與自行車服務場域，去年透過「觀光前瞻建設計畫｜國際魅力景區」改造計劃，美化成功海洋環境教室，並與「馬到成功」自行車路線連結，推動東海岸觀光圈，透過「成功人‧事」地方旅遊品牌及相關遊程，讓大家感受成功小鎮的獨特魅力。

    美化海環教室 引進複合式書店

    海環教室位在成功新港漁港的遊艇碼頭，因成功鏢旗魚獨特的漁業模式及豐富的鯨豚與海洋生物，海環教室擔任著環境教育及導覽解說重要角色，東管處透過觀光前瞻建設計畫，美化海環教室建築外觀及停車場、戶外廣場進行通用化機能改善提升工程。

    東管處表示，機能提升後的海境教室，除原先「晉領號」賞鯨，更引進「TR9成功海洋租車站」及「成功旅遊書店」進駐。租車站除電輔車、也提供汽機車甲租乙還服務；成功旅遊書店朝向複合經營，旅行社地接服務及在地導覽解說外，還有特色飲品、在地旅遊書籍及伴手禮販售；今年還推出「夜探三仙台」，帶領遊客體驗三仙台夜間生態及星空之美，認識島上陸蟹、寄居蟹及海蛇等豐富物種。

    東管處說，成功鎮擁豐富的人文素養及歷史意涵，近年在觀光圈的建構運作下，建立「成功人‧事」地方旅遊品牌，加上返鄉青年及移居人士創業，為小鎮觀光創造新榮景，達到共好目標。

    夜探知本 觀多元生態賞璀璨星空

    此外，台東林管處廿九日起推出「夜探知本」森林夜觀活動，引領大家漫步靜謐的知本森林國家遊樂區，由專業導覽解說，享受夏夜徐風吹拂的林間風情，在最少光干擾的夜裡，親臨夜行性野生動物、兩棲爬蟲或昆蟲的生態世界，若天候許可，還能觀賞夏季璀璨星空，透過夜觀活動滿足尋幽訪勝的期待。

    線上預約報名，網址https://www.beclass.com/m/rid=2648b2862cd1c866e624 ，額滿為止，如有預約取消，將依受理候補順序通知。更多知本國家森林遊樂區旅遊諮詢，可利用臺灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/ ），或電洽○八九｜五一○九六一分機十或廿。

    「成功人事集」販售在地特產，豐富多元。（東管處提供）

    「成功人事集」販售在地特產，豐富多元。（東管處提供）

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