舊課本、作業簿、考卷...堆疊黏貼 國小美術班學生 打造「夢想之舟」

台東新生國小第七屆美術班同學，以舊課本、學習單、作業簿以及考卷等紙類，合作造出大紙舟，將於廿四日在活水湖下水。 （記者黃明堂翻攝）

2022/07/20 05:30

將夢想與希望寫在紙上 夾附船體

〔記者黃明堂／台東報導〕為了在國小最後一年留下美好的回憶，台東縣新生國小第七屆美術班學生，以自己的舊課本、學習單、作業簿以及考卷等紙類，透過團體合作的方式，造出長四點五公尺的紙舟，將於廿四日在活水湖下水。

耗時一年 用掉幾千張課本與作業簿

縣長饒慶鈴表示，樂見美術班的孩子們，在耗時近一年的時間中，由術科導師劉鎧瑋老師指導，透過紙張不斷的堆疊黏貼將船體成形，並在舟體外側進行彩繪，最後完成防水作業與舟體強化，夢想與希望終於將要實現。

以學長姊所做的舟為模製成 象徵傳承

教育處指出，這兩艘舟是透過紙張不斷堆疊而成，老師特別請學生將自己的夢想與希望書寫在紙上，並在黏貼的過程中，將其夢想夾附在船體中，所以這兩艘舟也是學生的「秘密夢想之舟」。由於這兩艘紙舟是以第三屆美術班學長姊製作的蒙皮舟為模所製作而成，更象徵薪火傳承。

長4.6米寬1米紙舟 將於活水湖下水

新生國小校長張經緯進一步說明，這次創作的兩艘舟，一共用掉約好幾千張課本與作業簿，完成長約四點六公尺，寬約一公尺的紙舟，另為了驗證紙舟能下水，也可乘坐划行，學校並特別向東河國小海洋教育中心所承辦的師生獨木舟體驗活動計畫，申請於廿四日上午八點半在活水湖進行下水活動，歡迎有興趣夥伴前往現場給予學生鼓勵。

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