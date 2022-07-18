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    台東市第一座 大同市場將拆除

    1951年成立的台東市大同市場因出租率不佳已停業，縣府準備拆除。（記者黃明堂攝）

    1951年成立的台東市大同市場因出租率不佳已停業，縣府準備拆除。（記者黃明堂攝）

    2022/07/18 05:30

    70年歷史 曾熱鬧如台北迪化街

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東市第一座市場不是最熱鬧的中山路中央市場，而是中正路的大同市場，一九五一年成立，曾熱鬧如「迪化街」，但因社區人口老化，攤位出租率不佳，縣府將進行拆除，土地未來如何利用，尚無定案。

    人口老化流失 攤位出租率不佳

    大同市場位於盛極一時的大同戲院正對面，戲院已拆除，正在興建大樓，大同市場這棟老建築也面臨拆除，當地居民又將少了一個歷史記憶。

    縣府與公所 曾合力振興未果

    老一輩居民說，中正路底的海灘在百年前是漁港，這條路是台東市最熱鬧的地方，兩旁都是樓房、銀樓、西服店、布店，就像台北迪化街，大同市場於一九五一年間成立，也曾經人擠人，熱鬧不輸後來的中央市場。

    前年縣府與市公所曾合力振興老市場，舉辦巷弄舊事生活節，為老市場塑造新生命，但只短暫帶來熱鬧，活動辦完回歸寂靜。目前全數攤販已清空，但還掛著「舊市大同」舊事生活節的布旗，象徵老建築尚苟延殘喘。

    縣府用地 如何利用仍待規劃

    台東市公所說，大同市場用地是縣府所有，由公所租用來做為市場使用，因該區人口老化及流失，造成長期攤位承租率未達理想，被經濟部中部辦公室列管改善，日前己點交歸還縣府，由縣府做整體規劃處理。

    縣府財經處長章正文說，縣府接收大同市場，目前正尋求經費，準備將建築物拆除，至於土地未來如何利用，尚待進一步規劃。

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