《台東縣府連爆3弊案》民進黨譴責風紀鬆散 饒慶鈴強調廉政治理

台東縣政府連爆三弊案，民進黨台東縣黨部主委簡維國嚴正譴責饒慶鈴疏於管理。（記者陳賢義攝）

2022/07/16 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府近一個月來有三局處連爆弊案，包括教育處楊姓約聘僱人員遭檢舉採購過程涉及不法涉被聲押獲准，建設處副處長蔡勝雄也因污水下水道案被調查局東機組人員約詢，衛生局副局鍾明霞則因涉溢領加班費以十萬元交保，民進黨台東縣黨部嚴正譴責台東縣長饒慶鈴疏於管理導致風紀鬆散。

綠營提2解方 換縣長、增加議會席次

民進黨台東縣黨部主委簡維國表示，歷任以來主政的各屆台東縣長從來沒有發生過短短一個月內就連續發生三件弊案，前所未見，這樣的縣政管理成績不僅抹煞了基層公務人員的努力，也辜負了台東選民的託付。台東縣政問題的解方有兩個，一個解方是換一個清廉勤政的好縣長，另個解方就是提升民進黨在議會的席次，以便強力監督。

饒︰廉政業務考評縣府連三年第一

饒慶鈴表示，縣府這三年在中央廉政署年度績效考評在各項廉政業務都均列第一，可見廉政治理可受公評，鼓勵府內職員工持續保持正向積極，並重申廉能的政府應先正己而後正人，維持自身清廉正直才能獲得認同。

政風處要求各單位檢視有無檢討之處

政風處表示，未來除配合檢調單位釐清個別案件的疑義外，也會要求各單位檢視各項業務有無應檢討調整之處，以避免再生困擾。饒慶鈴則強調，近來所發生的零星個案，雖然為個人不慎或不當行為所致，希望大家都能本於專業及良知，公正執行職務，唯有自身保持清廉正直，廉政工作才能獲得認同，有廉潔且積極任事的公務員，才能營造效能政府與誠信社會，施政作為才會受到民眾的信賴。

台東縣政府連爆三弊案，饒慶鈴期許同仁公正執行職務。（台東縣政府提供）

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