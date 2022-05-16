守護好空氣 台東籲企業認養空品淨化區

今年企業認養空氣品質淨化區維護區域為台東市環市自行車道基地全長六公里，沿途景致優美。（記者陳賢義攝）

2022/05/16 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府為實現設置空氣品質淨化區永續經營管理的理念，期望藉由民間企業單位認養機制，提升空氣品質淨化區維護品質，中油共襄盛舉率先加入，縣環保局歡迎更多企業、社區發展協會及志工團體等踴躍參與認養，共同維護台東好山好水好美麗的生活環境。

至今已設置廿四處淨化區

縣府表示，自一九九六年環保署推動設置空氣品質淨化區，縣內迄今已設置廿四處基地，總面積約為七十九公頃（另有自行車道總長度四十九點四三公里），空氣品質淨化區的特色是透過種植植物、綠化或設置其他相關的簡易設施活化閒置空地，達到改善空氣、提升生活環境品質，同時提供民眾休閒與生態環境教育的場所。

縣環保局表示，今年企業認養維護區域為台東市環市自行車道（海濱公園段），基地全長達六公里，沿途有許多優美景致，又以海濱公園段人潮最多，自三月起中油東區營業處志工每月進行一次環境清潔，每次清理垃圾及資源回收物約十公斤，希望藉由認養工作提升空氣品質淨化區的實質效益，嘉惠縣民，共同為綠美化工作努力。

環保局表示，感謝認養單位以具體行動投入空氣品質淨化區維護工作，為空氣品質、環境保護及生物多樣性的永續付出心力，也呼籲各界若有相關意願及疑問者，歡迎洽詢專線二二一九九九轉二一五，一同加入認養空品淨化區行列。

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