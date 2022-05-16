守護好空氣 台東籲企業認養空品淨化區
2022/05/16 05:30
〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府為實現設置空氣品質淨化區永續經營管理的理念，期望藉由民間企業單位認養機制，提升空氣品質淨化區維護品質，中油共襄盛舉率先加入，縣環保局歡迎更多企業、社區發展協會及志工團體等踴躍參與認養，共同維護台東好山好水好美麗的生活環境。
至今已設置廿四處淨化區
縣府表示，自一九九六年環保署推動設置空氣品質淨化區，縣內迄今已設置廿四處基地，總面積約為七十九公頃（另有自行車道總長度四十九點四三公里），空氣品質淨化區的特色是透過種植植物、綠化或設置其他相關的簡易設施活化閒置空地，達到改善空氣、提升生活環境品質，同時提供民眾休閒與生態環境教育的場所。
縣環保局表示，今年企業認養維護區域為台東市環市自行車道（海濱公園段），基地全長達六公里，沿途有許多優美景致，又以海濱公園段人潮最多，自三月起中油東區營業處志工每月進行一次環境清潔，每次清理垃圾及資源回收物約十公斤，希望藉由認養工作提升空氣品質淨化區的實質效益，嘉惠縣民，共同為綠美化工作努力。
環保局表示，感謝認養單位以具體行動投入空氣品質淨化區維護工作，為空氣品質、環境保護及生物多樣性的永續付出心力，也呼籲各界若有相關意願及疑問者，歡迎洽詢專線二二一九九九轉二一五，一同加入認養空品淨化區行列。