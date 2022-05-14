台東熱氣球繫留體驗券 線上預購

台東「熱氣球繫留體驗」十八日起開賣體驗券。（記者黃明堂攝）

2022/05/14 05:30

嘉年華7月2日至8月15日舉行 繫留體驗分上、下午場次 每場次開放80人

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府舉辦「二○二二台灣國際熱氣球嘉年華」，即將在七月二日至八月十五日舉行，其中「熱氣球繫留體驗」將於五月十八日和廿五日中午分兩階段開賣，每場次僅開放八十位名額。

民眾可在「二○二二台東慢遊趣」預約平台（https://www.eztravel.com.tw/events/2022-taitung-balloon-booking/ ）進行線上預購。

5/18、5/25中午 分兩階段開賣

縣政府表示，「熱氣球繫留體驗」將提供上午場（五點半到七點半）與下午場（下午五點到晚間七點）兩個時段，球迷可於現場購票或線上預約方式，線上預約將委託易遊網系統販售，分兩階段開放民眾預購。

第一階段於五月十八日中午十二點開放預約七月二日至七月卅一日場次，因七月二日配合開幕活動，僅供下午場預約。第二階段則於五月廿五日中午十二點開放預約八月場次。票價部分，週一至週四平日為五百五十元，週五至週日以及國定假日則為六百五十元。

今年總計有八十九個場次，共七一二○位名額，每張體驗券為單人單場使用，若無法在線上購票的遊客，主辦單位也保留有現場購票的機會。

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