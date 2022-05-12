台東校園室內外課程 全程戴口罩

台東縣校園即日起室內外上課須戴口罩。（記者黃明堂攝）

2022/05/12 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府教育處昨天宣布，即日起學校室內外課程應全程配戴口罩、暫停游泳課程及游泳隊訓練、研習改線上、用餐以同班級為單位，禁止集中式用餐，並在無法保持適當距離下使用隔板。

縣長饒慶鈴表示，縣府已規劃線上遠距教學的混成教學模組逐步提供學校，讓教師與學生調整學習的節奏。

教育處說，校園確診人數增加，因而加強防疫力度，即日 起國小及幼兒園暫停縣內外之校外教學及跨校活動；有特殊需求應說明其必要性，經家長同意專案報府核准，並應檢具快篩陰性證明的防疫計畫。國高中校園如有縣內外交流或是體育競賽，應檢具包含師生於比賽前及交流前快篩陰性證明的防疫計畫報府核備。

以同班為單位 禁集中用餐

校園暫停開放及借用，若有洽公需求，需檢附「施打三劑疫苗之黃卡」或快篩陰性證明；室內外課程應全程配戴口罩；暫停游泳課程及游泳隊訓練；研習改線上，如有實體需求應先報教育處核准；用餐以同班級為單位，禁止集中式用餐，並在無法保持適當距離下使用隔板，宿舍用餐以同寢室為原則。

教育處強調，經統計，全縣學童同意施打疫苗比率為百分之四十一點六，預計月底前完成施打，提高校園疫苗施打涵蓋率，維護學生健康。

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