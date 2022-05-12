《台東》安檢未過 知本親子公園部分遊具仍禁用

知本親子公園竣工兩個多月，洗水檯上仍不見水龍頭。（記者陳賢義攝）

2022/05/12 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府為營造兒童友善空間，規劃八座親子公園，其中知本親子公園今年二月十四日落成啟用，但部分遊樂器材未通過安檢，至今仍纏繞著工程帶和警示禁用牌，期間發生小朋友將工程帶綑綁在四肢及脖子情事，令家長不滿。啟用卻禁用，讓居民傻眼。

不合格遊具綁工程帶

知本親子公園設計與傳統罐頭式遊具不同，只有草皮、沙礫、溜滑梯，強調可促進兒童大肌肉發展的攀爬架、多高度單槓、雙槓單槓，適合六至十二歲學童使用。二月十四日由台東縣長饒慶玲等人剪綵，居民滿心期待相關遊具檢驗通過開放使用，但左等右盼都已五月了，不但單槓上仍綑綁著工程帶，還掛上尚未通過安檢的牌子，洗手檯上也看不到水龍頭，許多家長歡喜帶著孩子前往，卻是敗興而歸。

居民說，縣府強調知本公園以自然風格為主題，還新植花旗木、鳳凰木、茄冬等樹種，為社區打造一處綠意盎然的自然景觀，但開放牛步，周圍排水溝早已雜草叢生，營造親子同樂及兒童友善空間的美意大打折扣。

檢驗團體少 須排隊等待

台東縣政府建設處許瑞貴表示，因應中央法令修訂，兒童設施須經政府認證的團體完成檢驗才能開放使用，學校單位也一樣，但全台檢驗團體相當少，須排隊等待，知本親子公園在施工期間就已申排，竣工後等待了兩個多月才等到檢驗，但對部分設施有意見而無法對外開放，縣府也很無奈。

知本親子公園落成兩個多月，因園內遊具尚未通過安檢，至今未能開放使用。 （記者陳賢義攝）

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