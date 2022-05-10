疫後振興國旅 劉櫂豪促交通部規劃

因應七月防疫將可能鬆綁，立委劉櫂豪促規劃國內旅遊振興方案，協助觀光業者紓困展延貸款寬限期。（劉櫂豪服務處提供）

2022/05/10 05:30

交通部長回覆 7月份將擬定振興方案 政院允經費協助

〔記者陳賢義／台東報導〕因應七月防疫將可能鬆綁，劉櫂豪昨在立院交通委員會要求交通部應規劃國內旅遊振興方案，協助觀光業者紓困展延貸款寬限期；另因應EMU三○○○與EMU九○○型列車陸續抵台投入營運，也督促台鐵月台長度延長應盡速完成改善，至於南迴公路後續草埔到新路的拓寬辦理，也應盡速在安全為前提下，合併辦理環評與規劃設計，加快進度。

觀光業者紓困貸款寬限期延長一年

劉櫂豪表示，隨疫情變化，指揮中心在研議預計七月鬆綁，境內、境外旅遊開放，交通部應針對疫情鬆綁，規劃因應措施，另針對觀光業者的紓困貸款寬限期協助展延。交通部長王國材回覆，行政院振興紓困方案延續至明年度，目前已規劃七月份將擬定國內旅遊的振興方案，行政院也允諾經費協助。觀光局長張錫聰則表示，針對觀光業者紓困貸款寬限期跟利息補貼都將從兩年延長至三年，協助業者度過難關。

針對台鐵新購列車 籲月台盡速改善

針對台鐵新購EMU三○○○與EMU九○○型列車陸續投入營運，劉櫂豪則強調，EMU三○○○所需停靠月台標準長度約為三百公尺，EMU九○○則約為兩百廿公尺，配合EMU九○○新車抵台盤點車站，台鐵局統計約有廿五個通勤小站月台長度不足，需要拉長，其中花東線有十一個，南迴和屏東線有十四個進行月台長度施工，符合所需停靠長度，月台長度拉長應盡速辦理改善，。台鐵局長杜微表示，台東境內瑞和、山里月台拉長至兩百廿公尺預計年底完工，池上、鹿野其中一個月台長度符合兩列車停靠月台長度。

另對於南迴公路後續草埔到新路的拓寬，劉櫂豪則表示，南迴台九線的屏東縣內路段草埔到新路間，總長約十一公里目前已有四公里拓寬已在施作，將陸續完成，但後續丹路到新路七公里路段，行政院長蘇貞昌曾在現勘時宣布全力支持，交通部應加速辦理環評與規劃設計，盼能提早完成拓寬。

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