大口深呼吸 台東蟬聯全國空品三冠王

台東縣空氣品質優良，蟬聯全國空氣品質三冠王。 （台東縣政府提供）

2022/03/06 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕台東山海風光秀麗，好山、好水、好空氣成為疫後趨緩島內闔家出遊的好所在，為維護優良的空氣品質，台東縣環保局努力推動各項管制工作，加上民眾的共同配合，台東縣二○二一年空氣品質指標良好等級（AQI≦50）的日數高達三百廿九日，良好比率高達百分之九十二點九，與細懸浮微粒及臭氧平均濃度等三項空氣品質指標皆為全國最優，持續蟬聯全國空氣品質三冠王，台東縣長饒慶鈴樂邀大家來台東旅遊LONGSTAY，放心大口呼吸，享受台東好空氣。

全球最好客目的地 台東列第二

台東縣政府表示，良好的空氣品質不僅維護民眾的身體健康以及生活環境，更提升台東縣整體觀光形象，不僅獲得Booking.com公布「全球最好客目的地」全球第二、「全球最好客城市」第三名，縣府也持續在推動空氣污染減量行動政策，導入環保永續的概念推廣低碳旅遊。

鹿野高台 首座劃設空品維護區

縣環保局表示，台東縣積極推動各項空氣品質改善方案，包含改善以煤或重油為燃料的鍋爐、提升營建工地空氣污染防制效率、稻草多元去化處理減少露天燃燒、穩定維持卑南溪流域水覆蓋比例等十一項固定或逸散污染源策略方案，以及柴油車納管、高污染機車汰舊及多元改善、不定期船舶排煙稽查等五項移動污染源策略方案，讓空氣品質指標良好比率、細懸浮微粒及臭氧平均濃度等三項指標，持續蟬聯全國空氣品質三冠王，並劃設首座國際級風景區鹿野高台空氣品質維護區。

環保局呼籲大家在生活中，響應更多有益空氣品質的環保措施，例如定期做好機車排放定期檢驗，多使用低碳交通工具，減少露天燃燒等，一起守護台東好空氣。

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