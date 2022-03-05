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    台東冷凍鳳梨釋迦 前進日本東京食品展

    台東鳳梨釋迦冷凍四種吃法，前進日本東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

    台東鳳梨釋迦冷凍四種吃法，前進日本東京國際食品展。（記者黃明堂攝）

    2022/03/05 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府結合業界將參加八日起舉辦的東京國際食品展，將以冷凍鳳梨釋迦開啟日本商機。農委會主委陳吉仲昨天答復立委劉櫂豪質詢時也表示，會同步進行生鮮檢疫，協助開發日本市場。

    助開發市場 陳吉仲允推生鮮檢疫

    縣長饒慶鈴表示，透過「鳳梨釋迦催熟與全果冷凍」技術，對於無法進口鮮果的日本，克服檢疫問題的外銷阻礙，不但保留鮮果原有的風味，急速冷凍及真空包裝更能延長果品保存期限。

    農業處說明，「東京國際食品展」上，鳳梨釋迦將以四種商品樣態呈現於展場，包括全果、切丁、冰棒及果泥，現場搭配簡潔易懂的文宣及專人現場解說，另特別空運小包裝切丁試吃樣品，提供日本的與會者體驗試吃，並將安排即時線上採購洽談，提供國外買主採購鳳梨釋迦的機會。

    劉櫂豪昨在立院質詢陳吉仲時指出，鳳梨釋迦出口截至昨日約五千公噸，後面尚有一到兩個月產季，預期可達到農委會出口五千公噸目標，但是在冷凍出口日本的部分，受限設備仍數量有限，但若能突破生鮮檢疫的規定，相信日本市場對於鳳梨釋迦的接受度一定很高。

    陳吉仲說明，已經協助業者增加設備來提高冷凍釋迦的產能，後續日本市場也會增加，另外，生鮮檢疫的部分也會同步進行，協助果農開發日本市場。

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