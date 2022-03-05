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    首頁　>　臺東縣

    高雄確診者遊台東 21人居隔一採陰性

    高雄確診者足跡到過台九線大武海濱公園，台東縣府昨天進行消毒。 （記者黃明堂翻攝）

    高雄確診者足跡到過台九線大武海濱公園，台東縣府昨天進行消毒。 （記者黃明堂翻攝）

    2022/03/05 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣再傳確診者足跡！高雄武漢肺炎本土確診者案二○八三二於二二八連假到台東旅遊三天兩夜，台東衛生局已匡列密切接觸者廿一人居家隔離，立即進行PCR篩檢，採檢結果皆為陰性。

    228連假自駕遊 入住長濱民宿

    衛生局昨說明初步疫調，案二○八三二為二月廿七日到三月一日由高雄自駕往返台東，駐足地點分別有台九線四二○公里處（9420就是愛你）大武海濱公園、5181聽海文創咖啡、美好拾光、長濱100號、台東王子麵店以及HOLI_dessert等，兩晚皆入住長濱陽光佈居民宿。

    相關足跡店家昨停業清消

    衛生局初步匡列接觸者廿一人居家隔離、自主健康管理二人，陸續安排居家隔離及核酸檢驗。個案活動足跡相關餐飲業者昨也暫停營業並進行清潔消毒，環保局也將配合於周邊環境同步進行清消作業。

    台東縣政府呼籲民眾，如曾於相同時段出入相關場所，務必進行十四天自我健康監測，早晚監測體溫一次及是否有出現呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等相關症狀，如有發燒或出現相關症狀，請儘速前往台東縣指定社區採檢院所急診就醫，並請遵守防疫規範，戴好口罩、落實實聯制登記，以利衛生單位可於第一時間盡速通知安排檢驗。

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