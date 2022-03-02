民進黨台東縣長佈局 賴坤成爭取徵召 劉櫂豪：平常心看待

立委劉櫂豪平常心看待。（記者黃明堂攝）

2022/03/02 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕二○二二選戰腳步近，現任中小企業輔導基金會董事長的前立委賴坤成，昨宣布加入台東縣長戰局，盼獲民進黨徵召提名，傳出也可能參戰的現任立委劉櫂豪平常心看待；賴坤成表示，盼與劉中央、地方聯手，共同為台東打造雙贏榮景，另也強調行政首長的人選會決定地方發展的方向，也會影響人民的生活秩序，大到焚化爐、美麗灣乃至於太陽能光電場，動輒數十億的賠償，對於財政拮据的台東縣造成沉重的財政負擔，是縣長一念之間錯誤的政策，選對的人才能做對的事。

賴坤成表示，他從卅年前被徵召回來台東參選國大代表，一直到現在歷經了十次的選戰。他非常羨慕劉櫂豪，一開始從政就是台東縣副縣長，是一名可敬的對手，在立院的表現也很不錯，倘若能獲黨徵召，同黨的兩人就能為民進黨在台東創造雙贏，就如他擔任立委期間，也與時任台東縣長、國民黨籍的黃健庭打破政黨籓籬，共同打拚，更何況他與劉同為民進黨。

賴坤成表示，卅年來從幕僚走到檯面上的公職，從民意代表到行政首長、從地方到中央、從街頭抗爭到廟堂執政、從公部門到民間產業，他擁有著同儕少有完整、豐富的從政經驗，非常珍惜著每個工作職位，從中學習、累積而淬煉，完整的經驗、充沛的人脈、機智的反應，經的起考驗的政績，絕對可以豐富未來四年的台東。

賴坤成爭取參選台東縣長。（記者陳賢義攝）

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