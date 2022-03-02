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    台東高中創佳績 數理專長班亮眼

    大學學測昨放榜，台東高中多位學生表現亮眼。（台東高中提供）

    大學學測昨放榜，台東高中多位學生表現亮眼。（台東高中提供）

    2022/03/02 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕大學學測成績昨放榜，臺東高中共計二八四名學生參加學測，各科頂標人數分別為國文科十八人、英文科廿五人、數學A科十五人、數學B科四十五人、社會科廿七人、自然科十四人；國英數A自四科達頂標和以上的學生九人，以三○八數理專長班學生表現最佳，成績亮眼。

    這屆學生既為一○八新課綱第一屆學生，更因疫情影響面臨停課改採線上教學，但仍有多人表現優異甚至接近滿級分，足見全校行政與各科教學的努力有成。

    在學測選考制度正式實施後，越來越多學生選擇「五選四」的應考模式，於專擅的科目努力備考，但仍有學生選擇挑戰五科，例如三○八班鄭尹綸和謝方昱仁都考出七十一級分的佳績。

    在大學院校「特殊選才」升學管道方面，該校已確定錄取大學的學生計有台灣大學兩人，含機械系和生命科學系，中山大學數學系一人，宜蘭大學電機系一人，暨南大學東南亞學系一人，慈濟大學兒童發展與教育學系六人。

    台東高中校長蔡美瑤表示，該校後續將由輔導室辦理相關升學輔導講座與會議，面對一○八新課綱實施，東中在課程地圖安排上，配置一節「學習輔導課程」，由導師與輔導教師全力協助高三同學完備個人申請入學志願評估、學習歷程自述準備，並結合ColleGo系統輔導學生依能力與興趣擇其所愛，找出自我優勢進入適合的校系就讀。

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