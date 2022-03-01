《台東》台東疫苗隨到隨打 增莫德納場次

回應民眾接種需求，台東縣加開莫德納隨到隨打場次。 （記者陳賢義攝）

2022/03/01 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕為加速提升民眾免疫保護力，台東縣衛生局於二二八連假期間，在縣消防局旁災害警覺教育館開設隨到隨打站，每一診次限量三百五十名。為服務更多鄉親有莫德納疫苗接種需求，昨起新增莫德納接種及加開三月三日及四日兩場次，籲民眾儘早完成各劑疫苗接種。

台東縣長饒慶鈴表示，台灣疫情雖然趨緩，但境外移入個案仍多，台灣三月起邊境會逐步打開，唯有完整接種疫苗，有效降低重症發生機率及死亡風險，也可有效提升有症狀感染的保護力，三月卅一日前接種一、二劑者可獲兩百元禮券。

縣衛生局表示，災害警覺教育館限量隨到隨打站昨除了BNT、AZ及高端外，還新增莫德納疫苗接種，而三月三日和四日場次僅針對莫德納疫苗，提醒符合資格鄉親盡速接種疫苗。其次，民眾前往接種疫苗前務必留意並確認是否疫苗間隔已期滿，例如需與其他疫苗（如流感、肺鏈、破傷風等）接種時間間隔七天。

另外接種第二劑者則應注意第一劑接種AZ者，兩劑需間隔八週；第一劑接種BNT、莫德納及高端者，兩劑需間隔四週；接種追加劑者需與第二劑間隔滿十二週（八十四天），如符合接種條件應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

十二歲至未滿廿歲民眾，如欲前往接種，應持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

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