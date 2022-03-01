為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺東縣

    《台東》台東疫苗隨到隨打 增莫德納場次

    回應民眾接種需求，台東縣加開莫德納隨到隨打場次。 （記者陳賢義攝）

    回應民眾接種需求，台東縣加開莫德納隨到隨打場次。 （記者陳賢義攝）

    2022/03/01 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕為加速提升民眾免疫保護力，台東縣衛生局於二二八連假期間，在縣消防局旁災害警覺教育館開設隨到隨打站，每一診次限量三百五十名。為服務更多鄉親有莫德納疫苗接種需求，昨起新增莫德納接種及加開三月三日及四日兩場次，籲民眾儘早完成各劑疫苗接種。

    台東縣長饒慶鈴表示，台灣疫情雖然趨緩，但境外移入個案仍多，台灣三月起邊境會逐步打開，唯有完整接種疫苗，有效降低重症發生機率及死亡風險，也可有效提升有症狀感染的保護力，三月卅一日前接種一、二劑者可獲兩百元禮券。

    縣衛生局表示，災害警覺教育館限量隨到隨打站昨除了BNT、AZ及高端外，還新增莫德納疫苗接種，而三月三日和四日場次僅針對莫德納疫苗，提醒符合資格鄉親盡速接種疫苗。其次，民眾前往接種疫苗前務必留意並確認是否疫苗間隔已期滿，例如需與其他疫苗（如流感、肺鏈、破傷風等）接種時間間隔七天。

    另外接種第二劑者則應注意第一劑接種AZ者，兩劑需間隔八週；第一劑接種BNT、莫德納及高端者，兩劑需間隔四週；接種追加劑者需與第二劑間隔滿十二週（八十四天），如符合接種條件應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

    十二歲至未滿廿歲民眾，如欲前往接種，應持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播